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Kahramanmaraş’ta kavşaklar çiçeklerle renkleniyor

Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki kavşaklarda düzenlemelerini sürdürüyor. Mevsimlik çiçeklerle renklenen alanlar daha güzel görünüme kavuşuyor.

Kahramanmaraş’ta kavşaklar çiçeklerle renkleniyor

Kahramanmaraş’ta kavşaklar çiçeklerle renkleniyor

Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki kavşaklarda düzenlemelerini sürdürüyor. Mevsimlik çiçeklerle renklenen alanlar daha güzel görünüme kavuşuyor.

24 Aralık 2021 Cuma 13:54
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde gerçekleştirilen peyzaj ve çevre düzenleme uygulamaları şehri renklendirdi.

İlçelerin sembol kavşakları da dâhil olmak üzere onlarca noktada, toplamda 630 bin mevsimlik çiçek toprakla buluşturuldu.

Çiçekler arasında lale, menekşe ve süs lahanaları yer alırken, Madalyalı Kavşak, Diş Hastanesi Kavşağı, Tekerek Akdo Kavşağı, Sümbüllü Kavşağı, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Kavşağı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kavşağı ve Dondurmalı Kavşak’ta renk cümbüşü yaşandı.

Son Güncelleme: 24.12.2021 19:20
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Kahramanmaraş’ta Kavşaklar çiçeklerle Renkleniyor
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