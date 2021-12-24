Kahramanmaraş’ta kavşaklar çiçeklerle renkleniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde gerçekleştirilen peyzaj ve çevre düzenleme uygulamaları şehri renklendirdi.

İlçelerin sembol kavşakları da dâhil olmak üzere onlarca noktada, toplamda 630 bin mevsimlik çiçek toprakla buluşturuldu.

Çiçekler arasında lale, menekşe ve süs lahanaları yer alırken, Madalyalı Kavşak, Diş Hastanesi Kavşağı, Tekerek Akdo Kavşağı, Sümbüllü Kavşağı, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Kavşağı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kavşağı ve Dondurmalı Kavşak’ta renk cümbüşü yaşandı.