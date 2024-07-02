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Kahramanmaraş’ta kaymakamlar değişti! 5 ilçede yeni isimler göreve başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Kahramanmaraş’ta önemli idari değişiklikler yapıldı. Yapılan atamalar kapsamında, 1 vali yardımcısı ve 5 ilçe kaymakamının görev yerleri değiştirildi.

Kahramanmaraş’ta kaymakamlar değişti! 5 ilçede yeni isimler göreve başlıyor

Kahramanmaraş’ta kaymakamlar değişti! 5 ilçede yeni isimler göreve başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Kahramanmaraş’ta önemli idari değişiklikler yapıldı. Yapılan atamalar kapsamında, 1 vali yardımcısı ve 5 ilçe kaymakamının görev yerleri değiştirildi.

02 Temmuz 2024 Salı 11:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda 10 görevli ve taşra teşkilatında 292 vali yardımcısı ve kaymakam olmak üzere toplam 302 mülki idare amirinin görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, Kahramanmaraş’ta da önemli atamalar gerçekleştirildi.

Dulkadiroğlu İlçesi: Kaymakam Fatih Çelikkaya, Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Daire Başkanı olarak atanırken, yerine Çorum Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür getirildi.

Elbistan İlçesi: Kaymakam Yunus Ataman, Diyarbakır Yenişehir İlçe Kaymakamlığı’na atanırken, yerine Rize Çayeli Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel atandı.

Andırın İlçesi: Kaymakam Orhan Ayaz, Muş Korkut İlçe Kaymakamlığı’na atanırken, yerine Kastamonu Azdavay Kaymakamı Mustafa Arslanşahin getirildi.

Afşin İlçesi: Kaymakam Mehmet Naim Akgül, Mardin Vali Yardımcılığı’na atanırken, bu görev değişikliği dikkat çekti.

Ekinözü İlçesi: Adana’dan Muhammed Huzeyfe Onur, Ekinözü Kaymakamı olarak atandı.

Ayrıca, Giresun Vali Yardımcılığı görevini yürüten Davut Sinanoğlu, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı olarak atandı.

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Kahramanmaraş’ta Kaymakamlar Değişti! 5 Ilçede Yeni Isimler Göreve Başlıyor
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