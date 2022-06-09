Kahramanmaraş’ta Kırmızı Mercimek Hasat Etkinliği Gerçekleştirildi

Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Salih İnan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İbrahim Kargı, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Sadık Yılmaz Güllü, Pazarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Karasakal, Pazarcık Ziraat Odası Başkanı Ali Çiftepala, teknik personeller, muhtarlar ve üreticiler katıldılar.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Bu proje kapsamında, Kahramanmaraş İl genelinde 197 üreticiye 8.000 da alanda kullanılmak üzere toplam 120.000 Kg Fırat-87 çeşidi Mercimek tohumluğu dağıtımı Bakanlığımız tarafından tamamı hibe edilerek çiftçilerimize dağıtılmıştır. Dağıtılan tohumluk miktarının 46.000 kg'ı ise Pazarcık İlçemizde dağıtılmıştır. İlimizde 2021 Yılı verilerine göre 7.367 dekar Kırmızı Mercimek yetiştiriciliği yapılmış olup, bunun 5.600 dekarı Pazarcık İlçemizde gerçekleşmiştir.” ifadelerine yer verildi.