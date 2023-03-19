Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa Kaldırıyoruz”
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa...
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde

Kahramanmaraş’ta Kocaeli çarşısı hizmete hazırlanıyor

Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi’ne inşa edilen Kocaeli Çarşısı’nda incelemelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Toplamda 50 iş yerini içerisinde barındıran çarşımızda son aşamaya gelindi” dedi.

Kahramanmaraş’ta Kocaeli çarşısı hizmete hazırlanıyor

Kahramanmaraş’ta Kocaeli çarşısı hizmete hazırlanıyor

Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi’ne inşa edilen Kocaeli Çarşısı’nda incelemelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Toplamda 50 iş yerini içerisinde barındıran çarşımızda son aşamaya gelindi” dedi.

19 Mart 2023 Pazar 14:29

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması, hayatın normalleşmesi ve ticari hayatın canlandırılması noktasında yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kocaeli Valiliği tarafından Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi’ne inşa edilen ve 50 iş yerinden oluşan Kocaeli Çarşısı’nda incelemelerde bulundu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un da yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı. Geçici Esnaf Çarşısı’nda gerçekleştirilen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla bölgede ticari faaliyetlerin başlayacağı belirtildi.

Son Aşamaya Gelindi

Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin ihya ve inşası, ticari hayatın canlandırılması ve esnaflarımızın faaliyetlerine başlaması noktasında paydaş kurum ve kuruluşlarımızla birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. Bugün de altyapısını Büyükşehir Belediyesi olarak bizim hazırladığımız ve Kocaeli Valiliğimiz tarafından inşa edilen Kocaeli Çarşısı’nda incelemelerde bulunduk. Toplamda 50 iş yerini içerisinde barındıran çarşımızda son aşamaya gelindi. Kura çekimi ile çarşımızda iş yeri sahibi olmaya hak kazanan esnaflarımızı da belirledik. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından esnaflarımızın da iş yerlerine taşınmasıyla bölgede ticari faaliyetler tekrar canlanacak. Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz’a ve şahsında Kocaeli’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Kocaeli çarşısı Hizmete Hazırlanıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör, Göksun’da Depremzedeleri Ziyaret Etti
Başkan Güngör, Göksun’da Depremzedeleri Ziyaret Etti
Depremin ardından vasıflı iş gücünde büyük kayıp!
Depremin ardından vasıflı iş gücünde büyük kayıp!
Koray Kıraç Aday Adaylığını Açıkladı
Koray Kıraç Aday Adaylığını Açıkladı
Başkan Güngör; “En önemli güç kaynağımız yavrularımız”
Başkan Güngör; “En önemli güç kaynağımız yavrularımız”
Kahramanmaraş’ta 62 geçici iş yeri esnafa teslim edildi!
Kahramanmaraş’ta 62 geçici iş yeri esnafa teslim edildi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber