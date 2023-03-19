Kahramanmaraş’ta Kocaeli çarşısı hizmete hazırlanıyor

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması, hayatın normalleşmesi ve ticari hayatın canlandırılması noktasında yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kocaeli Valiliği tarafından Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi’ne inşa edilen ve 50 iş yerinden oluşan Kocaeli Çarşısı’nda incelemelerde bulundu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un da yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı. Geçici Esnaf Çarşısı’nda gerçekleştirilen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla bölgede ticari faaliyetlerin başlayacağı belirtildi.

Son Aşamaya Gelindi

Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin ihya ve inşası, ticari hayatın canlandırılması ve esnaflarımızın faaliyetlerine başlaması noktasında paydaş kurum ve kuruluşlarımızla birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. Bugün de altyapısını Büyükşehir Belediyesi olarak bizim hazırladığımız ve Kocaeli Valiliğimiz tarafından inşa edilen Kocaeli Çarşısı’nda incelemelerde bulunduk. Toplamda 50 iş yerini içerisinde barındıran çarşımızda son aşamaya gelindi. Kura çekimi ile çarşımızda iş yeri sahibi olmaya hak kazanan esnaflarımızı da belirledik. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından esnaflarımızın da iş yerlerine taşınmasıyla bölgede ticari faaliyetler tekrar canlanacak. Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz’a ve şahsında Kocaeli’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.