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Kahramanmaraş’ta kombi hırsızı yetkili servisin dikkatinden kaçamadı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde deprem konutlardan kombi söken acemi hırsız, sert kayaya çarptı.

Kahramanmaraş’ta kombi hırsızı yetkili servisin dikkatinden kaçamadı!

Kahramanmaraş’ta kombi hırsızı yetkili servisin dikkatinden kaçamadı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde deprem konutlardan kombi söken acemi hırsız, sert kayaya çarptı.

23 Nisan 2024 Salı 09:19

11 ili etkileten asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde hasar gören evlerden kombi çalan hırsız, çaldığı kombiyi yetkili servise götürünce yakayı ele verdi.

Elbistan ilçesinde ECA Yetkili Servisi Osman Yücel, yaşananları şöyle anlattı; “Bilindiği üzere bölgemizde yaşanan büyük depremlerin ardından kentimiz için seferber olduk. Bu zaman içerisinde vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verdik. Normalleşme sürecinde konteyner işyerimizde müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bugün daha önce montajını yaptığım kombi, işyerimize bakım için getirildi. Durumundan şüphelendiğim kombiyi kontrol ettiğimde sistemde farklı isim görmemle durumu polis ekiplerine bildirdim. Polis ekiplerinin yardımıyla kombiyi gerçek sahibine teslim etti. Kombiyi bize getiren kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Şehrimiz ayağa kalkma mücadelesi verirken bu gibi insanlar maalesef tükenmiyor. Vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor, bu gibi insanları Allah’a havale ediyorum” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Kombi Hırsızı Yetkili Servisin Dikkatinden Kaçamadı!
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