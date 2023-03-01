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Kahramanmaraş’ta konaklama alanlarında alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması noktasında oluşturulan çadır ve konteyner kentlerde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta konaklama alanlarında alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor!

Kahramanmaraş’ta konaklama alanlarında alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması noktasında oluşturulan çadır ve konteyner kentlerde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

01 Mart 2023 Çarşamba 17:37

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren Başkan Hayrettin Güngör koordinesinde enkaz kaldırma, temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlamanın yanı sıra vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için oluşturulan çadır ve konteyner kentlerde de alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda toplamda 47 araç ve 83 personel aktif olarak görev alırken depremzedelere yeni barınma alanları oluşturuluyor. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla yeni Geçici Konaklama Merkezlerinin depremzedelerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

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