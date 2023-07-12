Kahramanmaraş’ta kontrollü yıkım sürüyor

Kontrollü yıkım için polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak bulvarı ve caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. İş makinasıyla yapılan yıkımda, binanın bir bölümü saniyeler içinde yerle bir oldu. Toz bulutunun oluştuğu bulvar üzerinde itfaiye ekiplerince sulama çalışması yapıldı.

İlçe merkezi ile kırsal mahallelerde yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalar, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, kaymakamlık ve ilçe belediyesi koordinasyonunda yüklenici firmalar tarafından yıkılıyor.

Bu kapsamda depremde hasar alan Doğukent Mahallesi'nde de Çevre Şehircilik iklim değişikliği Bakanlığı ekiplerince kontrollü yıkım gerçekleştiriyor.

Kentte yer alan 56 bin binanın şuana kadar 26 bini kontrollü olarak yıkıldı. Yaklaşık 30 bin ağır hasarlı binaların yıkımı ise yıl sonuna kadar tamamlanacak.