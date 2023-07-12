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Kahramanmaraş’ta kontrollü yıkım sürüyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 56.000 bina ağır hasarlı hale geldi. İlk etapta acil yıkılması planlanan binalar yıkıldı sonrasında ise ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı.

Kahramanmaraş’ta kontrollü yıkım sürüyor

Kahramanmaraş’ta kontrollü yıkım sürüyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 56.000 bina ağır hasarlı hale geldi. İlk etapta acil yıkılması planlanan binalar yıkıldı sonrasında ise ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 14:56

Kontrollü yıkım için polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak bulvarı ve caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. İş makinasıyla yapılan yıkımda, binanın bir bölümü saniyeler içinde yerle bir oldu. Toz bulutunun oluştuğu bulvar üzerinde itfaiye ekiplerince sulama çalışması yapıldı.

İlçe merkezi ile kırsal mahallelerde yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalar, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, kaymakamlık ve ilçe belediyesi koordinasyonunda yüklenici firmalar tarafından yıkılıyor.

Bu kapsamda depremde hasar alan Doğukent Mahallesi'nde de Çevre Şehircilik iklim değişikliği Bakanlığı ekiplerince kontrollü yıkım gerçekleştiriyor.

Kentte yer alan 56 bin binanın şuana kadar 26 bini kontrollü olarak yıkıldı. Yaklaşık 30 bin ağır hasarlı binaların yıkımı ise yıl sonuna kadar tamamlanacak.

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Kahramanmaraş’ta Kontrollü Yıkım Sürüyor
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