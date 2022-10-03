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Kahramanmaraş’ta kortej yürüyüşü

Kahramanmaraş’ta her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası Kutlama etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile başladı.

Kahramanmaraş’ta kortej yürüyüşü

Kahramanmaraş’ta kortej yürüyüşü

Kahramanmaraş’ta her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası Kutlama etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile başladı.

03 Ekim 2022 Pazartesi 16:06

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşen Yürüyüşte, Protokol mensupları ve gençler ellerinde Türk Bayrakları ile yürüdüler. Yürüyüş korteji önünde yürüyen gençler dev bir Türk Bayrağı taşıdılar.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, her yıl ekim ayının ilk haftasında ülkede Amatör Spor Haftası etkinliklerinin icra edildiğini söyledi.

Gençlerin spora ilgisini arttırmak için etkinliklerin devam edeceğini belirten Cemil Boz, “Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde insanların spora kazandırılması, özellikle çocuklarımızın spora başlamalarını sağlamak en önemli hedeflerimizdir. Amatör sporlar, çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan birlik, beraberlik, mücadele duygularını aşılayan önemli bir olgudur. Gençlerimiz spor ile birçok zorluğun üstesinden gelebilir, geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatlarını sağlıklı ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak garanti altına alabiliriz” dedi.

Son Güncelleme: 03.10.2022 18:52
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Kahramanmaraş’ta Kortej Yürüyüşü
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