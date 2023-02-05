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Kahramanmaraş’ta kurtuluş konseri!

Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Eğitim Vakfı iş birliğiyle düzenlenen ‘Kurtuluş’ konseri yoğun ilgi gördü.

Kahramanmaraş’ta kurtuluş konseri!

Kahramanmaraş’ta kurtuluş konseri!

Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Eğitim Vakfı iş birliğiyle düzenlenen ‘Kurtuluş’ konseri yoğun ilgi gördü.

05 Şubat 2023 Pazar 11:14

Birbirinden değerli eserlerin seslendirildiği konserdemüzikseverler de Türk Bayrağı ve alkışlarla koroya eşlik ederek etkinliğe renk kattı.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturacak olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Eğitim Vakfı iş birliğiyle ‘Kurtuluş’ konseri düzenledi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Kahramanmaraş Eğitim Vakfı Korosu dinleyicilerini Beni Ateşlere Salan O Kapkara Siyah Gözlerin parçasıyla selamladı. Murat Kadir Gök şefliğinde koro konserin devamında; Gönül Penceresinden Ansızın Bakıp Geçtin, Eski Dostlar, Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel, Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece, Yanık Ömer, Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa ve Türkiyem gibi pek çok nadide eseri müzikseverler için söyledi. Yaklaşık 3 saat süren konserde katılımcılar da Türk Bayrağı ve alkışlarla koroya eşlik ederek etkinliğe renk kattı. Koro üyeleri ve saz heyeti performansıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı.Konser, Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan tarafından koro adına şef Murat Kadir Gök’e çiçek takdimiyle noktalandı.

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Kahramanmaraş’ta Kurtuluş Konseri!
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