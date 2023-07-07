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Kahramanmaraş’ta Kuzey Çevre Yolu’na Yeni Ulaşım Hattı

Büyükşehir Belediyesi, 10 Temmuz Pazartesi günü itibariyle Baykar Konteyner Kent ve Kuzey Çevre Yolu arasında toplu taşıma hizmeti verecek 77/B numaralı hattın hizmete gireceğini duyurdu.

Kahramanmaraş’ta Kuzey Çevre Yolu’na Yeni Ulaşım Hattı

Kahramanmaraş’ta Kuzey Çevre Yolu’na Yeni Ulaşım Hattı

Büyükşehir Belediyesi, 10 Temmuz Pazartesi günü itibariyle Baykar Konteyner Kent ve Kuzey Çevre Yolu arasında toplu taşıma hizmeti verecek 77/B numaralı hattın hizmete gireceğini duyurdu.

07 Temmuz 2023 Cuma 18:58

Vatandaşların toplu taşıma ihtiyacını karşılamak ve toplu ulaşımda konforu artırmak için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeni yerleşim alanlarından Kuzey Çevre Yolu civarına yeni toplu ulaşım hattını hizmete alıyor. 10 Temmuz Pazartesi günü hizmete girecek olan 77/B numaralı hat; Baykar Konteyner Kent’ten başlayıp Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi – Şekerdere – Ahır Dağı Caddesi güzergâhını takip ederek Kuzey Çevre Yolu’na ulaşım sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; 10 Temmuz Pazartesi günü hizmete girecek 77/B numaralı hat ve şehir içi ulaşım hizmeti veren tüm toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleriinternet adresi ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği, toplu taşımaya ilişkin 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.

Son Güncelleme: 07.07.2023 19:00
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Kahramanmaraş’ta Kuzey Çevre Yolu’na Yeni Ulaşım Hattı
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