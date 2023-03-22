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Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü

Ramazan ayında mahallelerde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Başkan Güngör, “Tüm paydaşlarımızla birlikte şehrimiz ve hemşehrilerimiz için gayret ediyoruz. Daima hemşehrilerimizin yanındayız. Onları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.

Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü

Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü

Ramazan ayında mahallelerde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Başkan Güngör, “Tüm paydaşlarımızla birlikte şehrimiz ve hemşehrilerimiz için gayret ediyoruz. Daima hemşehrilerimizin yanındayız. Onları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.

22 Mart 2023 Çarşamba 15:14

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan ayında mahallelerde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin düzenlenen istişare ve koordinasyon toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda; 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları ile Onikişubat ve Dulkadiroğlu mahalle başkanları da yer aldı. Ramazan ayında mahallelerde gerçekleştirilecek faaliyetler ile vatandaşlara sağlanacak desteklerin görüşüldüğü toplantıda Başkan Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Hemşehrilerimizin Yanındayız

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Milletvekillerimiz, il başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve mahalle başkanlarımızla birlikte Ramazan ayında mahallelerimizde gerçekleştireceğimiz faaliyetlere ilişkin istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Faaliyetlerimize ve vatandaşlarımıza sağlayacağımız desteklere ilişkin istişarelerde bulunduk. Tüm paydaşlarımızla birlikte şehrimiz ve hemşehrilerimiz için gayret ediyoruz. Daima hemşehrilerimizin yanındayız. Onları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. İnşallah Ramazan ayımızı da hep birlikte eda edeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin ve İslam âleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
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