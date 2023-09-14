Kahramanmaraş’ta market deposundaki yangın paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesinde yer alan Lider Market deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol katına alınırken, alevlerinin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Asrın felaketi sonrası kapılarını sonuna kadar depremzedelere açan firma için vatandaşlar, geçmiş olsun temennisinde bulunarak her zaman yanlarında olduklarını söylediler.