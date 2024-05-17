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Kahramanmaraş’ta ‘Mercek-19’ operasyonu!

Silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 77 ilde "Mercek-19" operasyonları düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta ‘Mercek-19’ operasyonu!

Kahramanmaraş’ta ‘Mercek-19’ operasyonu!

Silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 77 ilde "Mercek-19" operasyonları düzenlendi.

17 Mayıs 2024 Cuma 12:15

Operasyonlar sonucunda 5 günde; bin 315 ruhsatsız tabanca, 154 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 53 uzun namlulu tüfek, 355 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 877 silah ele geçirildi. Ayrıca, 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 5 günde 77 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda bin 315 ruhsatsız tabanca, 154 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 53 uzun namlulu tüfek, 355 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 877 silahın ele geçirildiğini ve 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz." dedi.

Operasyonlar kapsamında Şırnak'ta yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Cizre ilçesinde durdurulan bir araçta gizlenmiş halde 10 bin 488 silah parçası ve parçaları birleştirildiğinde seri numaraları bulunan 299 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul’da 245 tabanca, 12 av tüfeği ele geçirilirken, Adana’da 96 tabanca, 11 av tüfeği, İzmir’de 68 tabanca, 12 av tüfeği, Konya’da 43 tabanca, 29 av tüfeği, Diyarbakır’da 56 tabanca, 7 av tüfeği ele geçirildi.

Toplamda 1.877 silahın ele geçirildiği operasyonlarda, valiler, kaymakamlar, jandarma ve emniyet güçleri tebrik edildi.

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Kahramanmaraş’ta ‘Mercek-19’ Operasyonu!
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