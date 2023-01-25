Kahramanmaraş’ta MHP Eski Milletvekilinin ağabeyi ve eşi ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Doğukent Mahallesinde ikamet eden Metin Dedeoğlu (69) ile eşi Naciye Dedeoğlu’dan (72) haber alamayan yakınları evi kontrol etmek istedi. Eve geldiklerinde yaşlı çiftçi hareketsiz bulan yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelenin ardından yaşlı çiftin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Evlerinde ölü bulunan yaşlı çiftin eski MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun ağabeyi ve yengesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.