Kahramanmaraş’ta Milli Eğitim Müdürü değişti!

2021 yılından bu yana görevde olan Yusuf Kahraman görevden alındı ve yerine Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur atandı.

Bu değişiklikle birlikte Erhan Baydur, Kahramanmaraş'ın yeni İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı.