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Kahramanmaraş’ta Milli Eğitim Müdürü değişti!

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yönetim değişikliği gerçekleşti.

Kahramanmaraş’ta Milli Eğitim Müdürü değişti!

Kahramanmaraş’ta Milli Eğitim Müdürü değişti!

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yönetim değişikliği gerçekleşti.

01 Ağustos 2024 Perşembe 12:41

2021 yılından bu yana görevde olan Yusuf Kahraman görevden alındı ve yerine Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur atandı.

Bu değişiklikle birlikte Erhan Baydur, Kahramanmaraş'ın yeni İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı.

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Kahramanmaraş’ta Milli Eğitim Müdürü Değişti!
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