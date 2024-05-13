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Kahramanmaraş’ta Milliyetçilik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi!

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı,Türkiye Kamu Sen İl Başkanlığı ve Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı iş birliğinde, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla KAFUM’da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta Milliyetçilik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi!

Kahramanmaraş’ta Milliyetçilik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi!

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı,Türkiye Kamu Sen İl Başkanlığı ve Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı iş birliğinde, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla KAFUM’da bir dizi etkinlik düzenlendi.

13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:45

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen bu özel etkinlik, milliyetçi duyguların ve birlik ruhunun ön plana çıkarıldığı bir atmosferde gerçekleşti.

Düzenlenen etkinlikle Milliyetçiler Günü'nün anlam ve önemine vurgu yapılarak, Türk milletinin birlik ve beraberliğini pekiştirmeyi amaçlayan bir platform oluşturuldu.

Etkinlikte, milliyetçilik değerleri üzerine konuşmaların yanı sıra, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinden seçmelerin okunması ve milli marşlar eşliğinde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Çocuklar için özel oyun alanları ve yarışmaların düzenlendiği ve hediyelerin verildiği etkinlik renkli görüntülere sahne olurken katılımcılara da yemek ikramında bulunuldu.

Programda konuşan Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun NAR;

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığımız

Türkiye Kamu Sen İl Temsilciliğimiz ve

TÜRKAV Şube Başkanlığımız ile beraber tertiplediğimiz ve olumsuz hava koşullarından dolayı ertelemiş olduğumuz “Geleneksel 3 Mayıs Milliyetçiler Günü” programımızı yoğun katılım ile gerçekleştirdik.

Programımıza katılan tüm Ülküdaşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin Diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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