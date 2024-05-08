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Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi,Binevler Anaokulu ve Kavlaklı Hasan Gökçe Ortaokulu öğrencilerini misafir etti. Üniformalarını giyen minik itfaiyeciler, mesleğe dair bilgiler edindi.

Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi

Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi,Binevler Anaokulu ve Kavlaklı Hasan Gökçe Ortaokulu öğrencilerini misafir etti. Üniformalarını giyen minik itfaiyeciler, mesleğe dair bilgiler edindi.

08 Mayıs 2024 Çarşamba 12:58

Yangından doğal afete, trafik kazasından arama kurtarmaya her türlü afet ve acil müdahale gerektiren durumda hızlı ve etkin bir şekilde vatandaşların yardımına koşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, minik misafirlerini ağırladı. Binevler Anaokulu ve Kavlaklı Hasan Gökçe Ortaokulu öğrencileri, İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret ederek itfaiye personelleriyle bir araya geldi. İtfaiye erleri, üniformalarını giyen minik itfaiyecilere; itfaiye araç ve ekipmanlarını tanıttı, itfaiyecilik mesleği hakkında bilgiler verdi ve yangına müdahale konusunda kısa bilgiler aktardı. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Minik itfaiyeciler ve öğretmenleri, misafirperverliği için Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine teşekkür etti.

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Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
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