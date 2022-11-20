Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minikler Keloğlan’la Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Keloğlan’la Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraşspor yine mağlup oldu!
Kahramanmaraşspor yine mağlup oldu!
Elbistanspor evinde mağlup oldu
Elbistanspor evinde mağlup oldu
KAMEK’te Servis Komisi ve Dondurma Kaşıkçılığı Kurs Kayıtları Başlıyor!
KAMEK’te Servis Komisi ve Dondurma...
Yazar Tökel’le Yitiksöz Söyleşileri Gerçekleştirildi
Yazar Tökel’le Yitiksöz Söyleşileri Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş’ta Minikler Keloğlan’la Eğlenceye Doydu

Büyükşehir Belediyesi, sevilen çizgi film kahramanı Keloğlan’ın başından geçen maceraları konu alan ‘Keloğlan İş Başında’ adlı tiyatro gösterisini çocuklarla buluşturdu. Ara tatilin son gününde çocuklar eğlencenin tadını çıkarmak için tiyatroya akın etti.

Kahramanmaraş’ta Minikler Keloğlan’la Eğlenceye Doydu

Kahramanmaraş’ta Minikler Keloğlan’la Eğlenceye Doydu

Büyükşehir Belediyesi, sevilen çizgi film kahramanı Keloğlan’ın başından geçen maceraları konu alan ‘Keloğlan İş Başında’ adlı tiyatro gösterisini çocuklarla buluşturdu. Ara tatilin son gününde çocuklar eğlencenin tadını çıkarmak için tiyatroya akın etti.

20 Kasım 2022 Pazar 18:26

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Kasım ayı etkinlikleri kapsamında, ‘Keloğlan İş Başında’ adlı tiyatro gösterisi minikler için perdelerini açtı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 2 seans şeklinde sahnelenen tiyatro gösterisine minikler yoğun ilgi gösterdi. Ara tatilin son gününde çocuklar eğlencenin tadını çıkarmak için ‘Keloğlan İş Başında’ gösterisine adeta akın etti. Sevilen çizgi film kahramanı Keloğlan ve arkadaşlarının başından geçen maceraları konu alan gösteri, çocukları bir yandan eğlendirirken bir yandan da dostluğa ve arkadaşlığa dair eğitici mesajlar vermeyi ihmal etmedi. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik, ebeveynlerin de takdirini kazandı. Oyuncular, sahne performansıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten çocuklar ve ebeveynleri, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Son Güncelleme: 20.11.2022 18:32
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Minikler Keloğlan’la Eğlenceye Doydu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elbistan Belediyesi’nin GES’i 900 Bin Kilovat Saat Elektrik Üretti
Elbistan Belediyesi’nin GES’i 900 Bin Kilovat Saat Elektrik Üretti
KAMEK’te Servis Komisi ve Dondurma Kaşıkçılığı Kurs Kayıtları Başlıyor!
KAMEK’te Servis Komisi ve Dondurma Kaşıkçılığı Kurs Kayıtları Başlıyor!
Başkan Güngör’den Mustafa Buluntu’ya Tebrik
Başkan Güngör’den Mustafa Buluntu’ya Tebrik
Kahramanmaraş’ta ‘benim hocam’ ekibine yoğun ilgi
Kahramanmaraş’ta ‘benim hocam’ ekibine yoğun ilgi
Yazar Tökel’le Yitiksöz Söyleşileri Gerçekleştirildi
Yazar Tökel’le Yitiksöz Söyleşileri Gerçekleştirildi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber