Kahramanmaraş’ta muhasebeciler ve mali müşavirler çarşısı tamamlanıyor

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, geçici barınma merkezi ve esnaf çarşılarında da çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi’nde 150 konteyner iş yerinden oluşan muhasebeciler ve mali müşavirler çarşısında alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede sürdürülen altyapı imalatları ve konteyner kurulumlarının tamamlanmasının ardından asfalt uygulamalarına başlanacak. Hummalı bir şekilde devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Muhasebeciler ve Mali Müşavirler çarşısının hizmete alınması hedefleniyor.