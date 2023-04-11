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Kahramanmaraş’ta muhasebeciler ve mali müşavirler çarşısı tamamlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, OnikişubatÜngüt Mahallesi’ne inşa edilen ve 150 prefabrik iş yerinden oluşan muhasebeciler ve mali müşavirler çarşısında alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta muhasebeciler ve mali müşavirler çarşısı tamamlanıyor

Kahramanmaraş’ta muhasebeciler ve mali müşavirler çarşısı tamamlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, OnikişubatÜngüt Mahallesi’ne inşa edilen ve 150 prefabrik iş yerinden oluşan muhasebeciler ve mali müşavirler çarşısında alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

11 Nisan 2023 Salı 11:41

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, geçici barınma merkezi ve esnaf çarşılarında da çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi’nde 150 konteyner iş yerinden oluşan muhasebeciler ve mali müşavirler çarşısında alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede sürdürülen altyapı imalatları ve konteyner kurulumlarının tamamlanmasının ardından asfalt uygulamalarına başlanacak. Hummalı bir şekilde devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Muhasebeciler ve Mali Müşavirler çarşısının hizmete alınması hedefleniyor.

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Kahramanmaraş’ta Muhasebeciler Ve Mali Müşavirler çarşısı Tamamlanıyor
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