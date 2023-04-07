Kahramanmaraş’ta muhtarlarla son bilgiler paylaşıldı

Şehrin ihya ve inşası noktasında yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında muhtarlarla gerçekleştirilen Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıda; Vali Ömer Faruk Coşkun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da yer aldı. Toplantıda; şehrin tekrar ayağa kaldırılması, hayatın normale dönmesi, ticaretin canlandırılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması gibi pek çok konuda yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunuldu, muhtarlardan gelen sorular da yanıtlandı.

El Birliğiyle Çalışıyoruz

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin yeniden imarı noktasında tüm paydaşlarımızla birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. Bugün de İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısında muhtarlarımızla bir araya gelerek taleplerini dinledik, fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah el birliğiyle şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız” cümlelerini kaydetti.