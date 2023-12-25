Kahramanmaraş’ta Öğrenciler Doyasıya Eğlendi

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yüzlerce çocuğa, “Biz birlikte güçlüyüz” sloganıyla çocuk şenliği yapıldı.
Kahramanmaraş’ta düzenlediği etkinlikler ve faaliyetlerle bölge halkının takdirini toplayan iş insanı Adem Mağralı, çocukların yine yüzünü güldürdü.
Kahramanmaraş’ta yaşayan depremzede ailelerin çocuklarına moral verilmesi amacıyla Yahya Kemal İlköğretim Okulunda düzenlenen düzenlenen etkinlikte sihirbaz gösterileri büyük ilgi gördü.
Yöresel oyunların oynandığı, halayların çekildiği etkinlikte öğrenciler, dosyasıyla eğlenme fırsatı buldu.