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Kahramanmaraş’ta öğrenciler eğitime başladı

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zilini Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda çaldı.

Kahramanmaraş’ta öğrenciler eğitime başladı

Kahramanmaraş’ta öğrenciler eğitime başladı

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zilini Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda çaldı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 13:43
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2021-2022 eğitim ve öğretim yılı başladı. İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ders zilini Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda çaldı.

Burada öğrencilerimize seslenen İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, öğrencilerimizin iki yıldır okullarımızdan uzak kaldıklarını belirterek, “Bugün 6 Eylül 2021. İki yıl aradan sonra artık okulumuza başladık. Bugün hem ilkokullarımızda hem ortaokullarımızda hem de liselerimizde eğitim ve öğretime tam zamanlı olarak başladık. İki yıl gibi bir ara bize hem okullarımızı hem de arkadaşlarımızı özletti.” diye konuştu.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, uzun bir aradan sonra artık bir araya geldiklerini, okulları yüz yüze eğitime açtıklarını belirterek, “Ama hâlâ bazı tedbirleri almamız hepimiz için çok önemli. Bu birlikteliğin bir daha kesintiye uğramaması ve devam etmesi için üç tane kuralımız var: Maske, mesafe, temizlik. Bu kurallara dikkat ederek virüse fırsat vermeyeceğiz. Öncelikle maskelerinizi okul içerisinde eğitim ve öğretim esnasında asla çıkarmamalısınız. Okul idarelerimiz sizlerin herhangi bir riskle karşı karşıya kalmamanız için zaten gerekli önlemleri aldı. Velilerimize bu önlemlere dikkat ederek bizlere yardımcı olduğu için özellikle teşekkür ediyorum. Velilerimiz gönüllerini ferah tutsunlar; öğrencilerimiz, okulumuz içinde en güvenli şekilde eğitim ve öğretim görecekler. Çok gerekli olmadıkça velilerimizin okul bahçesine veya sınıflara girmek için okul idarecilerimizi zorlamamalarını da özellikle istirham ediyorum. Onlardan bu konuda anlayış bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerimize de seslenen İl Millî Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman, “Okullarımız öğrencilerimizle anlamlı ve kıymetli. Öğrencisi olmayan okulların hiçbir anlamı yok. Okullarımıza ruh veren, geleceğimizin teminatı olan yavrularımız ve gençlerimizdir. Onlar sizlere emanet ve bu emanete en güzel şekilde sahip çıkacağınız noktasında hiçbir tereddüdümüz yok. Emekleriniz, sonsuz fedakârlıklarınız için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Gerekli olan tedbirleri alarak okullarımızı en güzel şekilde eğitim ve öğretime hazırladıkları için okul idarecilerimize teşekkür eden İl Millî Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerine son verdi.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman, sınıflardaki öğrencilerimizi de ziyaret ederek heyecanlarına ortak oldu.

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Kahramanmaraş’ta öğrenciler Eğitime Başladı
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