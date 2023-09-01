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Kahramanmaraş’ta öğrenciler özel yetenek sınavlarında ter döktü!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim ve Müzik Bölümleri Özel Yetenek Sınavları tamamlandı.

Kahramanmaraş’ta öğrenciler özel yetenek sınavlarında ter döktü!

Kahramanmaraş’ta öğrenciler özel yetenek sınavlarında ter döktü!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim ve Müzik Bölümleri Özel Yetenek Sınavları tamamlandı.

01 Eylül 2023 Cuma 17:12

2023-2024Akademik Yılında 30’ar kişilik kontenjanı olan KSÜ GSF Resim ve Müzik Bölümleri için gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavına Türkiye’nin değişik illerinden toplam 415 aday müracaat etti.

KSÜ Yunus Emre Kongre Merkezinde gerçekleştirilen GSF Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavında adayların yeteneklerini ölçmeye yönelik imgesel çalışmalar gerçekleştirildi.134adayının başvurduğu sınavda öğrencilerin çalışmaları sınav jürisi tarafından değerlendirilirken 30 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanacak.

GSF Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı ise GSF binasında gerçekleştirildi. 281 adayınbaşvurduğu Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavında jüri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde 30 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanacak.

GSF Resim ve Müzik Bölümleri Özel Yetenek Sınavlarına katılan adaylar, sınav sonuçlarına www.ksu.edu.tr üzerinden ulaşabilecekler.

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Kahramanmaraş’ta öğrenciler özel Yetenek Sınavlarında Ter Döktü!
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