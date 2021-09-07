Kahramanmaraş’ta okul taşıtları denetlendi

İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Afşin, Pazarcık, Göksun, Türkoğlu, Elbistan ve Türkoğlu ilçelerinde okul servislerini denetleyerek, sürücüleri ve öğrencileri bilgilendirdi.

Denetimde sürücülerin trafik kurallarına ve pandemi kurallarına uyup uymadıkları kontrol edilirken, öğrenciler ise emniyet kemerinin önemi ve okul servis araçlarında hareket tarzı konusunda bilgilendirildi.

Kontroller sırasında emniyet kemerlerini takan öğrencilere çikolata ve çeşitli hediyelerde bulunan jandarma trafik timleri, okullarda sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması maksadıyla trafik denetimleri aralıksız süreceğini belirttiler.

Türkoğlu İlçesine bağlı Yeşilyöre Mahallesinde yapılan kontroller sırasında eksikleri tespit edilen 4 servis aracına trafik cezası kesildi.