Kahramanmaraş’ta okullar elektrik üretecek!

“Çevre Dostu Okul Projesi” kapsamında Türkiye genelindeki her ilçede bir okula güneş enerji santrallerinin kurulması planlanıyor. Bu sayede Kahramanmaraş’a bağlı 11 ilçedeki toplam 11 okula güneş enerji santralleri (GES) kurulacak.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Santrallerin kurulması için etüt proje çalışmalarımız başladı. İhaleler yapıldıktan sonra bu yıl içerisinde projenin ilimizde yürütülen çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Derdimiz ülkemizin kendi öz kaynaklarıyla kendi kendine yetebilmesidir. Okullarımızda da bu işin ilk adımını atmış olacağız.” dedi.

Proje ile ilgili çalışmaları 2022 yılı sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Bu proje kapsamında okullarda güneş enerji santrallerinin kurulmasının yanında sensörlü lambalar kullanılacak, tüm bataryalar fotoselli olacak şekilde değiştirilecek, tüm aydınlatmalar LED olacak, yağmur suyunun bahçede kullanımı için depolanması sağlanacak, kompanzasyon panolarının iyileştirilmesi yapılacak, elektrik, su ve doğal gaz kullanımlarının anlık olarak izlenebilmesi için gösterge panelleri kurulacak, ısıtma kazan sistemi dönüşümü yapılacak ve son olarak termostatik vana uygulaması yapılacak. Tüm bu çalışmalar sayesinde öğrencilerimizde enerji üretimi, tasarruf ve çevre bilinci konusunda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz.” diye konuştu.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, proje tamamlandığında yaklaşık 50 tane okulun elektrik enerjisi ihtiyacını çok rahat bir şekilde karşılayabileceklerini umduklarını kaydederek, “Bu projeden daha önce uygulanan başka bir proje sayesinde Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde güneş enerji santrali kurulmuştu. Bu okulumuzda kullanılan elektrik enerjisini şu anda okulumuz kendisi üretiyor. Buradaki enerjiyi kendimiz ürettiğimiz gibi artan enerji üretimi sayesinde fazla olan enerjiyi anlık olarak elektrik dağıtım şirketlerine satabiliyoruz. Burada çok başarılı bir proje uygulandı. Çevre Dostu Okul Projesi ile de 11 okulumuzda daha başarılı çalışmalara imza atacağımızı düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Santrallerin kurulacağı 11 okulun belirlendiğini kaydeden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, son olarak şunları söyledi: “11 ilçedeki okullarımızı belirtecek olursak Onikişubat ilçesinde 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu, Elbistan ilçesinde Ali Tekinsoy Ortaokulu, Göksun ilçesinde Yavuz Selim Ortaokulu, Çağlayancerit ilçesinde Çağlayancerit İmam Hatip Ortaokulu, Ekinözü ilçesinde Ekinözü Abdurrahim Karakoç İlkokulu, Nurhak ilçesinde Nurhak İlkokulu, Dulkadiroğlu ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Ortaokulu, Afşin ilçesinde Âşık Mahzuni Şerif Ortaokulu, Türkoğlu ilçesinde Yavuz Selim Ortaokulu, Pazarcık ilçesinde Çimko İlkokulu, Andırın ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu.”