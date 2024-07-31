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Kahramanmaraş’ta Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda 18 mahallede su kesintisi yaşanacak!

KASKİ Genel Müdürlüğü, depo bakım onarımı ve bağlantı çalışmaları dolayısıyla Dulkadiroğlu ve Onikişubat’ta toplam 18 mahallede 31 Temmuz Çarşamba günü 22.00 ile 1 Ağustos Perşembe günü 06.00 saatleri arasında içmesuyu kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kahramanmaraş’ta Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda 18 mahallede su kesintisi yaşanacak!

Kahramanmaraş’ta Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda 18 mahallede su kesintisi yaşanacak!

KASKİ Genel Müdürlüğü, depo bakım onarımı ve bağlantı çalışmaları dolayısıyla Dulkadiroğlu ve Onikişubat’ta toplam 18 mahallede 31 Temmuz Çarşamba günü 22.00 ile 1 Ağustos Perşembe günü 06.00 saatleri arasında içmesuyu kesintisi yapılacağını duyurdu.

31 Temmuz 2024 Çarşamba 15:49

6 Şubat depremlerinin ardından daha dayanıklı ve modern altyapı noktasında yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,depo bakım onarımı ve bağlantı çalışmaları dolayısıyla Onikişubat’ta; Hayrullah, Şazibey, Hacı Bayram Veli ve Dumlupınar mahalleleri ile Dulkadiroğlu’nda; Namık Kemal, Kanuni, Yavuz Selim, Genç Osman, Erkenez, Karaziyaret, Karataş, Mehmet Akif, Bahçelievler, Egemenlik, Yenişehir, Menderes, İsmetpaşa ve Kurtuluş mahallelerinde 31 Temmuz Çarşamba günü 22.00 ile 1 Ağustos Perşembegünü 06.00 saatleri arasında içmesuyu kesintisi yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, depo bakım onarımı ve bağlantı çalışmaları dolayısıyla yaşanacak içmesuyu kesintisine karşı vatandaşlar uyarıldı.

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Kahramanmaraş’ta Onikişubat Ve Dulkadiroğlu’nda 18 Mahallede Su Kesintisi Yaşanacak!
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