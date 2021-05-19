Kahramanmaraş’ta Organize Sanayi Bölgeleriyle Şehre Katma Değer Sağlanacak

Başkan Güngör, “Kuracağımız Organize Sanayilerimizle ilçelerimiz, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz kazanacak. İnşallah Elbistan ve Türkoğlu’ndaki projelerimiz hayata geçtiğinde 1 Milyar TL’nin üzerinde yatırım fırsatı oluşacak ve 12 bin hemşehrimiz istihdam edilebilecek” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Besi OSB Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı. Yapılan görüşmede projenin devamında atılacak adımlar değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 ortağı olduğu projede yüzde 35 ile Kahramanmaraş Valiliği, yüzde 15 ile Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası kurumları yer alıyor. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “İnşallah, Organize Sanayi projelerimizle ilçelerimizdeki ticari potansiyeli ortaya çıkarmış olacağız. Özellikle Elbistan’ımızdaki projeyle besicilik faaliyetleri için modern, kapsamlı ve entegre tesisleri hayata geçirerek ilimizin tarım ve hayvancılık sektörünü güçlendireceğiz. Besi OSB Yönetim Kurulu üyelerimizin de katkılarıyla istihdam, üretim ve gelir kaynaklarımızı artıracak bir yatırım daha hayata geçmiş olacak” dedi.

İKİ PROJE İLE 1 MİLYAR TL YATIRIM FIRSATI

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Besi OSB ve Türkoğlu Gıda OSB projelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Sistemli bir ticari faaliyet, inovatif uygulamalar, doğru strateji ve etkin pazarlama ile Elbistan ve Türkoğlu ilçelerimizdeki kalkınmayı inşallah hızlandıracağız. Sektörel değerlendirmeler, detaylı analizler ve potansiyel tahlilleriyle tespit ettiğimiz bu projelerimizle, 1 Milyar TL’nin üzerinde bir yatırım fırsatı öngörüyoruz. Ayrıca, buralarda yaklaşık 12 bin hemşehrimize de iş imkânı sağlanmış olacak” dedi.