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Kahramanmaraş’ta Orman Dairesi Kavşağı Değerlendirme Anketi

Büyükşehir Belediyesi, Orman Dairesi Kavşağı’nda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla ilgili anket çalışması başlattı.

Kahramanmaraş’ta Orman Dairesi Kavşağı Değerlendirme Anketi

Kahramanmaraş’ta Orman Dairesi Kavşağı Değerlendirme Anketi

Büyükşehir Belediyesi, Orman Dairesi Kavşağı’nda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla ilgili anket çalışması başlattı.

15 Haziran 2022 Çarşamba 18:54
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Ankete Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Orman Dairesi Kavşağı’nda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla ilgili 3 soruluk bir anket çalışması başlatıldı. Ankete Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Orman Dairesi Kavşağı’nda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin başlattığımız ankete https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2022/06/15/orman-dairesi-kavsagi-degerlendirme-anketi adresi üzerinden ulaşarak görüşünüzü belirtebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 15.06.2022 19:27
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Kahramanmaraş’ta Orman Dairesi Kavşağı Değerlendirme Anketi
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