Kahramanmaraş’ta orman yangına semaver ateşi neden olmuş!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükimalı mevkiinde 08.09.2023 günü saat 13.20 sıralarında başlayan orman yangını, 3 J.Asayiş Timi, 2 Gk Timi, 8 arazöz, 5 helikopter, 4 su tankeri, 5 itfaiye aracı, 1 ambulans, 2 iş makinesinin müdahalesi ile 09.09.2023 günü saat 07.30 sıralarında kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında yaklaşık 50 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili yapılan araştırma ve incelemelerde Küçükimalı Mahallesinde ikamet eden M.Ç. (46) ormanlık alanın hemen bitişiğinde bulunan zeytin bahçesinde çay pişirmek için ateş yaktığı, semaverden sıçrayan ateşin öncelikle otluk alana daha sonra ormanlık alana sıçradığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan M.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.