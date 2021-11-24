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Kahramanmaraş’ta OSB sayısı artıyor!

Kahramanmaraş’a üç yeni OSB kurulmasını ve elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi.

Kahramanmaraş’ta OSB sayısı artıyor!

Kahramanmaraş’ta OSB sayısı artıyor!

Kahramanmaraş’a üç yeni OSB kurulmasını ve elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi.

24 Kasım 2021 Çarşamba 11:14
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Türkoğlu ilçelerindeki mevcut sanayi alanları, "Erkenez", "Aksu" ve "Türkoğlu 2" adlarıyla organize sanayi bölgesi olarak ilan edilecek.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA OSB ALANLARI BELİRLENDİ

Teklife ihdas edilen madde ile Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Türkoğlu ilçelerindeki mevcut sanayi alanları, "Erkenez", "Aksu" ve "Türkoğlu 2" adlarıyla organize sanayi bölgesi olarak ilan edilecek.
Belirlenen alanlarda asgari ortak kullanım alanı oranı ve sağlık koruma bandı mesafesi şartı aranmayacak. Bu OSB alanlarında kalan taşınmazların onaylı imar planından gelen müktesep hakları korunacak. Kuruluş protokolünün bakanlıkça onaylanması ve sicili kaydı ile OSB'ler tüzel kişilik kazanacak.

 

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Kahramanmaraş’ta OSB Sayısı Artıyor!
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