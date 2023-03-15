Kahramanmaraş’ta Özel Halk Otobüsleri de Hizmete Başladı

Şehrin tekrar ihya ve inşası, depremin yol açtığı yaraların sarılması ve hayatın normale dönmesi noktasında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma ihtiyacının karşılanması için de faaliyetlerini sürdürüyor. Vatandaşların şehir içi ulaşımda sorun yaşamaması için 20 Şubat tarihinden itibaren belediye otobüsleriyle ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 15 Mart Çarşamba günü itibariyle özel halk otobüslerinin de hizmet vermeye başladığını duyurdu.

29 Hatla Şehir İçi Ücretsiz Ulaşım

Büyükşehir Belediyesi ve özel halk otobüsleriyle toplamda 29 hatla verilecek toplu taşıma hizmetiyle vatandaşlar; Çocuk Hastanesi, Otogar, Kuyumcukent, Doğukent, KSÜ Avşar Kampüsü, Şehir Hastanesi, Binevler, Güneşevler, Sanayi, Yenikent, Madalyalı Kavşak, Şekeroba, KAFUM, Ulu Camigibi pek çok noktaya ücretsiz ulaşım sağlayabilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehir içi ulaşımda ücretsiz hizmet veren toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleriinternet adresi ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği, toplu taşımaya ilişkin 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.