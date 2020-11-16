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Kahramanmaraş’ta özel sektör çalışanları rapor almaksızın izinli sayılacak

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 16 Kasım 2020 günü saat 14:00’da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Kahramanmaraş’ta özel sektör çalışanları rapor almaksızın izinli sayılacak

Kahramanmaraş’ta özel sektör çalışanları rapor almaksızın izinli sayılacak

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 16 Kasım 2020 günü saat 14:00’da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

16 Kasım 2020 Pazartesi 17:24
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Koronavirüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda;

1. Sağlık kuruluşunda veya filyasyon ekipleri tarafından, alınan/yapılan test sonucu Covid-19 PCR pozitif vaka/hastalar ile bu vaka/hastalarla temaslı olduğu tespit edilen özel sektör çalışanlarının 09.11.2020 tarih ve 85 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı doğrultusunda değerlendirilerek herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu almaksızın kararda belirtilen sürelerde idari izinli sayılmasına,

2. Covid-19 pozitif vaka/hastalar ve bunlara temaslı özel sektör çalışanlarının karantinada olduklarına dair filyasyon ekipleri veya mahalle denetim ekipleri tarafından belge düzenlenerek şahıslara/kendilerine iletilmesine/verilmesine, işletmeler tarafından bu belgelerin izin belgesi olarak kabul edilmesine,

3. Covid-19 pozitif vaka/hastalar ve bunlarla temaslı olduğu için karantinada tutulan özel sektör çalışanlarının istirahat raporu almak için sağlık kuruluşlarına gitmemelerine, çalışanların bu süre zarfında karantina tedbirlerine uymalarının işletmeler tarafından takip edilmesine,

4. İlimizde eğitim sektöründe faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarına(özelöğretim/mesleki/sürücü vb. kursları, etüt merkezi, güvenlik, sosyal etkinlik/hizmet içi/mesleki eğitim merkezleri, eğitim ve rehabilitasyon merkezleri vb.) çalışanlar dahil girişlerde zorunlu olarak HES kodu istenmesine,

5. Yukarıda yer alan tüm işletmelerde yapılan sorgularda RİSKLİ bulunan kişilerin kuruma/işyerine alınmamasına ve sorgu yapan kurum tarafından, gerekli idari yaptırımların uygulanması/suç duyurusunda bulunulması için Kaymakamlık veya Kolluk Birimine iletilmesine, İşletmelerce sorgu sonucu “RİSKLİ” çıkan kişilerin İl Salgın Denetim Merkezi Koronavirüs Şikayet Hatlarına (0344 222 22 20) bildirimde bulunulmasına,

6. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

7. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

8. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

9. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

10. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

11. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

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