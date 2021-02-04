Kahramanmaraş’ta pazar fiyatlarına denetim

Ekipler, pandemi dolayısıyla maske, mesafe ve hijyen denetiminin yanı sıra fiyat denetimi de yaptı.



Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, günlük olarak yaptıkları Pazar denetimlerine hız verdi. Pandemi dolayısıyla tüm Pazar yerlerinde özel denetimler yapan Zabıta Ekipleri, Pazar esnafını ve vatandaşları kurallar konusunda uyardı.

Bunun yanı sıra son günlerde gıda fiyatları ile ilgili ortaya atılan iddialar nedeniyle de denetim çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, günlük fiyat listesi kontrolü de yaptıklarını bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulun Belediye Başkanı Necati Okay, Pazar denetimlerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapması adına gerekli denetimleri titizlikle sürdürmektedir. Pandemi dolayısıyla bu denetim faaliyetleri tüm Pazar yerlerimizde yoğun bir şekilde yapılmaktadır.”