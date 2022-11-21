Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir’le Göksun Kırsalının Ulaşım Standardı Artıyor
Büyükşehir’le Göksun Kırsalının Ulaşım Standardı...
Kahramanmaraş’ta Minikler Keloğlan’la Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Keloğlan’la Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraşspor yine mağlup oldu!
Kahramanmaraşspor yine mağlup oldu!
Elbistanspor evinde mağlup oldu
Elbistanspor evinde mağlup oldu
KAMEK’te Servis Komisi ve Dondurma Kaşıkçılığı Kurs Kayıtları Başlıyor!
KAMEK’te Servis Komisi ve Dondurma...

Kahramanmaraş’ta Piknikçiler Mesire Alanlarını Doldurdu

Kahramanmaraş’ta hafta sonunu fırsat bilen piknikçiler, mesire alanlarına akın etti.

Kahramanmaraş’ta Piknikçiler Mesire Alanlarını Doldurdu

Kahramanmaraş’ta Piknikçiler Mesire Alanlarını Doldurdu

Kahramanmaraş’ta hafta sonunu fırsat bilen piknikçiler, mesire alanlarına akın etti.

21 Kasım 2022 Pazartesi 16:00

Kahramanmaraş’ta hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik alanlarında yoğunluğa neden oldu.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle tüm ekibiyle birlikte bölgede hizmet veren işletme sahibi İslam Yiğit Gürocak, “Onikisubat Şubat ilçesinin Fırnız bölgesi doğal güzellikleri, oksijeni yeşilliği ve soğuk suları olması hasebiyle gerçekten Kahramanmaraş'ta doğal bir yer. İnsanlarımız böyle güneşli bir havayı gördüklerinde hemen buralara gelirler ve aşırı derecede bir kalabalık oluşur. Kahramanmaraş’ımız böyle doğal güzellikleriyle mesire alanlarında kahvaltısıyla, kebap türleri ile keşfedilmeye değer bir yer. Tüm insanları doğa severleri buraya, Kahramanmaraş'a bekliyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Piknikçiler Mesire Alanlarını Doldurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör’den Doğukent ziyareti!
Başkan Güngör’den Doğukent ziyareti!
Aşçılığa İlk Adımı Kahramanmaraş Mutfağı’yla Atıyorlar
Aşçılığa İlk Adımı Kahramanmaraş Mutfağı’yla Atıyorlar
Büyükşehir’le Göksun Kırsalının Ulaşım Standardı Artıyor
Büyükşehir’le Göksun Kırsalının Ulaşım Standardı Artıyor
Başkan Okay, Gençlere Milli Maç Heyecanı Yaşattı
Başkan Okay, Gençlere Milli Maç Heyecanı Yaşattı
Kahramanmaraş’ta Minikler Keloğlan’la Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Keloğlan’la Eğlenceye Doydu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber