Kahramanmaraş’ta polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Pınar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı yakınları tarafından morgdan alınarak, Türkoğlu ilçesine getirildi.
Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pınar'ın naaşı aile mezarlığına defnedildi.
Törene, Pınar'ın yakınları ile Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem ve mesai arkadaşları katıldı.