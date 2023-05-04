Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam Ediyor

Büyükşehir’in Instagram hesabından çevrimiçi gerçekleştirilecek seminer, saat 20.30’da başlayacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri’nin üçüncüsü 4 Mayıs Perşembe günü depremzedelerle buluşacak.
Saat 20.30’da Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından çevrimiçi gerçekleştirilecek seminerde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Özkan, ‘Depremin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri; Deprem Sonrası Tepkilerimiz Nasıldır?’ konusunu ele alacak. Arş. Gör. Meryem Danışmaz Sevin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek eğitim seminerine tüm vatandaşlar davet edildi.