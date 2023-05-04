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Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi, 4 Mayıs Perşembe günü Prof. Dr. Yasemin Özkan’ın katılımıyla eğitim semineri düzenlenecek.

Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam Ediyor

Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi, 4 Mayıs Perşembe günü Prof. Dr. Yasemin Özkan’ın katılımıyla eğitim semineri düzenlenecek.

04 Mayıs 2023 Perşembe 11:37

Büyükşehir’in Instagram hesabından çevrimiçi gerçekleştirilecek seminer, saat 20.30’da başlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri’nin üçüncüsü 4 Mayıs Perşembe günü depremzedelerle buluşacak.

Saat 20.30’da Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından çevrimiçi gerçekleştirilecek seminerde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Özkan, ‘Depremin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri; Deprem Sonrası Tepkilerimiz Nasıldır?’ konusunu ele alacak. Arş. Gör. Meryem Danışmaz Sevin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek eğitim seminerine tüm vatandaşlar davet edildi.

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Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam Ediyor
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