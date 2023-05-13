Kahramanmaraş’ta Sağanak Yağışa Anında Müdahale

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, akşam saatlerinde aniden etkisini artıran sağanak yağışa karşı teyakkuza geçti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler; yağışın çevreye verdiği hasar ve tahribatları ortadan kaldırmak ve arterlerdeki su tahliyesini sağlamak için onlarca iş makinesi ve personelle derhal çalışmalara başladı. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla, sağanak yağışın cadde ve sokaklarda bıraktığı alüvyon ve molozlar iş makineleriyle temizlenirken, arterlerde biriken yağmur sularının da tahliyesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sağanak yağışın yol açtığı tahribatların ortadan kaldırılması, arterlerin ulaşıma açık tutulması ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları noktasında ekiplerin teyakkuzda olduğu ve çalışmaların kesintisiz devam ettiği belirtildi.