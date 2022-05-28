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Kahramanmaraş’ta sağlık çalışanlarına saldırı!

Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde , doktor bekleyen bir hasta hastanede görevli sağlık personeline saldırdı.

Kahramanmaraş’ta sağlık çalışanlarına saldırı!

Kahramanmaraş’ta sağlık çalışanlarına saldırı!

Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde , doktor bekleyen bir hasta hastanede görevli sağlık personeline saldırdı.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 09:15
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Olayda, saldırıya uğrayan Diş Klinik Personeli olarak görev yapan sağlık çalışanı ile olaya müdahale eden güvenlik görevlisi darp edildi.

Öz Sağlık İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Murat Arifoğlu, yaptığı açıklamada sağlıkçılara yapılan saldırıyı kınadı.

Olayın takipçisi olacaklarını belirten Murat Arifoğlu; “Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne sabah saatlerinde gelen bir hasta, Diş Klinik Personeli olarak görev yapan üyemiz Makbule Zeyrek’e “doktor nerede kaldı” diyerek aniden saldırarak darp etmiştir.

Çalışana yapılan saldırıya, müdahale eden güvenlik görevlisi üyemiz Nimet Bolat’da söz konusu şahıs tarafından aynı şekilde darp edilmiştir.

Doktor raporu alan üyelerimiz, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmış, ayrıca hunharca saçları yolunmuştur.

Sadece hastalara yardım için görevlerini yapmaya çalışan Diş Klinik Personelimiz Makbule Zeyrek ve Özel Güvenlik Personeli Nimet Bolat!a yönelik yapılan bu menfur saldırıyı, sendikamız adına kınıyor ve sürecin sonuna takipçisi olacağımızı hatırlatıyoruz.

Arkadaşlarımız yalnız değildir, Öz Sağlık İş Sendikası olarak sağlıkta şiddetin son bulması için her türlü sürecin takipçisi olacağız.” Diye konuştu.

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Kahramanmaraş’ta Sağlık çalışanlarına Saldırı!
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