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Kahramanmaraş’ta şehit gazi çocuklarına robotik kodlama kursu açıldı!

Kahramanmaraş’ta, şehit gazi çocuklarına robotik kodlama kursu açıldı.

Kahramanmaraş’ta şehit gazi çocuklarına robotik kodlama kursu açıldı!

Kahramanmaraş’ta şehit gazi çocuklarına robotik kodlama kursu açıldı!

Kahramanmaraş’ta, şehit gazi çocuklarına robotik kodlama kursu açıldı.

06 Eylül 2023 Çarşamba 09:23

Kahramanmaraş Emniyeti’nin ‘Desteğiniz Biz Geleceğimiz Sizsiniz Projesi’ kapsamında açılan kurs ile ilgili İl Emniyet Müdrülüğü’nden şu açıklama yapıldı;

“İlimiz dahilinde ikamet eden şehit gazi çocukları ve ilimize dış göç ile gelip uyum problemi yaşayan dezavantajlı çocuk ve gençler arasından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüile yapılan çalışmalarla tespit edilen 10-15 yaş grubunda bulunan 15 çocuk ve gence yönelik, onların algoritmik düşünme, problem çözme, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilme, bir problemin çözümünü çok yönlü düşünebilme, özgüvenli olma, yaratıcı olma gibi becerilerini artırma amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak tahsis edilenŞehit Ahmet GÜLBAHAR Ortaokulunda yine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen2 eğitici/usta öğretici tarafından, yapılan planlama doğrultusunda Robotik Kodlama Kursu 04.09.2023 günü uygulanmaya başlanmıştır.”

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Kahramanmaraş’ta şehit Gazi çocuklarına Robotik Kodlama Kursu Açıldı!
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