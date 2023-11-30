Kahramanmaraş’ta şehit İsmail Kuyzu'nun anısı yaşatıldı!

Açılış törenine, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ve şehit ailesi yoğun katılım gösterdi.

Kütüphanenin kapıları, yapılan kurdale kesimiyle öğrencilere açıldı. Şefkat Elçileri Topluluğu Başkanı Ahmet Bilgiç, yaptığı açıklamada, Şehit İsmail Kuyzu'nun anısını yaşatmak ve eğitim alanında destek olmak amacıyla bu tür projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Kütüphanenin gençlerin bilgiye ulaşmalarını sağlayacak önemli bir kaynak olacağını vurgulayan Bilgiç, topluluğun yardım faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.

Açılış törenine katılan İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ve şehit ailesi duygu dolu anlar yaşayarak, Şehit İsmail Kuyzu'nun adının yaşatılmasına katkıda bulunan Şefkat Elçileri Topluluğu'na teşekkür ettiler.

Şehit İsmail Kuyzu adına açılan kütüphane, gençlerin okuma alışkanlıklarını geliştirmelerine ve bilgiye daha kolay ulaşmalarına olanak sağlayarak, şehitlerin anısının eğitim yoluyla yaşatılmasına önemli bir katkı sunuyor.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, törende yaptığı konuşmada, kütüphanenin gençler için önemli bir kaynak olacağını vurgulayarak, şehirlerinin edebiyatın ve şiirin başkenti olduğunu belirtti. Gökşen, öğrencilere hitaben, "Bugün bu kütüphanenin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sizler, bu şehrin yeni güzel adamları olacaksınız. Bu da okumak ve düşünmekle mümkün olacak." dedi.

Açılış törenine katılan protokol üyeleri ve diğer konuklar da, Şefkat Elçileri Topluluğu'na teşekkür ederek, eğitime katkı sağlayan bu önemli projeye verdikleri destekten dolayı memnuniyetle ini dile getirdiler.