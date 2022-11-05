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Kahramanmaraş’ta Şehit Yardımcıoğlu’nun Babası toprağa verildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şehit Polis Memuru Ali Yardımcıoğlu’nun babası Fahrettin Yardımcıoğlu’nun cenaze törenine katıldı.

Kahramanmaraş’ta Şehit Yardımcıoğlu’nun Babası toprağa verildi

Kahramanmaraş’ta Şehit Yardımcıoğlu’nun Babası toprağa verildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şehit Polis Memuru Ali Yardımcıoğlu’nun babası Fahrettin Yardımcıoğlu’nun cenaze törenine katıldı.

05 Kasım 2022 Cumartesi 16:47

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şehit Polis Memuru Ali Yardımcıoğlu’nun babası Fahrettin Yardımcıoğlu’nun cenaze törenine katıldı. Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı’nda toprağa verilen Fahrettin Yardımcıoğlu’nun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehidimiz Polis Memuru Ali Yardımcıoğlu’nun babası Fahrettin Yardımcıoğlu’nu Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Merhuma Allah’tan rahmet, Yardımcıoğlu ailesine sabırlar diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum” dedi.

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