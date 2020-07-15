Kahramanmaraş’ta şehitler için dualar edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü organizesiyle gerçekleştirilen dua programına Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tnk. Alb. Emin Mehmet Terzioğlu ile protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç’in yaptığı Hatm-i Şerif Duası’nda başta 15 Temmuz Şehitleri olmak üzere tüm şühedaya dua edildi.

Program sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: “Şehitlerimiz için Ulu Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldık. Vatanımızın bekası için canlarını veren şehitlerimiz için ellerimizi semaya açtık. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.