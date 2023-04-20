Kahramanmaraş’ta Şehitlik ve Mezarlıklar Bayrama Hazır

Şehirde altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan su hizmetlerine, temizlikten geçici çarşılara tüm alanlarda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bayram hazırlıklarına da devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ve mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca toplamda 102 araç ve 845 personelle yürütülen çalışmalarla defin alanları temizlenirken, çevredeki evsel ve ambalaj atıkları da toplanarak bertaraf ediliyor.Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda da bayram hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Şehir mezarlığında 5 ayrı noktaya konumlandırılan su tankları ve tankerler, mezar sulama bidonları ve tabureler, seyyar WC, Ambulans ve sağlık ekibi, mezar tespiti için bilgisayarlı danışma noktaları, engelli ve yaşlılar için tekerlekli sandalye, zabıta ve trafik görevlileri mezarlığı ziyarete gelen vatandaşlara hizmet verecek.