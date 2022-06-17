Kahramanmaraş’ta "Sıfır Atık Ve Geri Dönüşüm" Sergisi Açıldı

Göksun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen serginin açılış törenine, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar ile çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Aydın, törende, kursiyerlerin atık maddelerden yaptığı çeşitli tasarımların sergide yer aldığını belirtti.

Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eşyaların ilgi çektiğini aktaran Aydın, bu yılki temanın atık malzemelerin geri dönüşümüyle ürün elde etmek olduğunu hatırlatarak, "Burada Osmanlı sanatından günümüze kadar kültürümüzü ve geçmişimizi yansıtan güzellikleri hep beraber gördük. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından bu yıl yapılan çalışmaların sıfır atık ve geri dönüşüm temalı olması memnuniyet vericidir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından kursiyerler, sergiyi gezen ziyaretçilere pet şişelerden çöp kutusu, kağıt bardaktan avize, kullanılmayan mobilyalardan meyvelik gibi eşyaların yapımı hakkında bilgi verdi.