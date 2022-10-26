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Kahramanmaraş’ta silaj operatörlerinin ehliyet sorunu çözüldü

Kahramanmaraş ve çevre illerde faaliyet gösteren silaj operatörlerinin ehliyet sorunu çözüldü.

Kahramanmaraş’ta silaj operatörlerinin ehliyet sorunu çözüldü

Kahramanmaraş’ta silaj operatörlerinin ehliyet sorunu çözüldü

Kahramanmaraş ve çevre illerde faaliyet gösteren silaj operatörlerinin ehliyet sorunu çözüldü.

26 Ekim 2022 Çarşamba 16:23

Türkiye’de ilk defa Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, aracılığıyla kendi yürür silaj makinası operatör belgesi verildi.

Onikişubat Tarım ve Orman Müdürlüğü İlçe Müdürlüğü tarafından açılan ‘Kendi Yürür Silaj Makinası Operatör Yetiştirme Kursu’ eğitimleri tamamlandı.

Toplam 78 saat süren eğitim programının devamında her bir kursiyere 48 saati uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Kurs sonunda daha bilinçli ve yetkili operatörler tarafından araçlar kullanılacak olup, hasat sezonunun da daha verimli geçmesi amaçlanıyor.

Yaklaşık 100 bin ton silaj mısırı biçimi yapıldığı Kahramanmaraş ve çevre illerde ehliyet sorununun çözümüyle üreticiler, biçimlerini daha kolay gerçekleştirme imkanı bulacak.

Son Güncelleme: 26.10.2022 18:24
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Kahramanmaraş’ta Silaj Operatörlerinin Ehliyet Sorunu çözüldü
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