Kahramanmaraş’ta ‘siyah böcek’ mücadelesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ve komşu illerde görülmeye başlayan “Coleoptera” böcek türüyle ilgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, “Halk arasında siyah böcek olarak adlandırılan Kınkanatlılar Coleoptera takımına ait canlılara iklimin değişkenlik göstermesi, havaların aniden ısınması ve doğal floranın zenginliği gibi nedenlere bağlı olarak üremektedir.

İlgili tür, şehrimizde olduğu gibi Adıyaman, Gaziantep ve Malatya gibi birçok ilde görülmekte ve yaz aylarında popülâsyonlarında artış gözlemlenmektedir. Halk sağlığı açısından herhangi bir tehdit oluşturmayan böcek popülâsyonunun kontrolü 54 araç ve 110 personelle birlikte gerçekleştirilmektedir. Koordineli bir şekilde, gündüz rezidüel akşam ise uçkun mücadelesi veren ilaçlama ekiplerimiz vatandaşlarımıza rahatsızlık veren böcek türlerine karşı 7/24 seferber olmaktadır. Vatandaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.