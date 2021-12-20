Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi, ‘Tokat’ın Yeri Türkiye Haritasıdır’
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi,...
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC) Muharrem Sarıkaya'ya tepki!
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC)...
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor salonunu açtı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor...
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke...

Kahramanmaraş’ta son dakika tatil haberi!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 okulda eğitime ara verildi.

Kahramanmaraş’ta son dakika tatil haberi!

Kahramanmaraş’ta son dakika tatil haberi!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 okulda eğitime ara verildi.

20 Aralık 2021 Pazartesi 18:32
banner459

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Suluyayla Şehit Fatih Demir İlk ve Ortaokulu, Tekir Çok Programlı Anadolu Lisesi, Tekir İlk ve Ortaokulu, Tekir Kısık İlkokulu, Ömer Selver Doğan İlk ve Ortoakulu, Çukurhisar İlk ve Ortaokulu, Hacıveliler Yeşilgöz Ortaokulu, Kumarlı İlk ve Ortoakulu, Döngel Muhsin Yazıcıoğlu İlk ve Ortaokulu, Beşoluk İlkokulu, Çağlayan Çataloluk İlk ve Ortaokulu, Çevrepınar İlk ve Ortaokulu, Şahinkayası İlkokulu ve Şahinkayası Ortaokullarında eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, kar ve tipiden dolayı kapanan 22 okulda öğrencilerin evlerinde uzaktan eğitime devam ettiklerini söyledi.

İlçe Kaymakamlığından yapılan bilgilendirmede, kar, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Son Güncelleme: 20.12.2021 18:49
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Son Dakika Tatil Haberi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Perihan Savaş Etkinliği Ertelendi
Perihan Savaş Etkinliği Ertelendi
Kahramanmaraş'ta protokol, şehit çocuklarını evinden alıp okula götürdü
Kahramanmaraş'ta protokol, şehit çocuklarını evinden alıp okula götürdü
Kahramanmaraş'ta meslekte 50 yılını dolduran berberlere plaket verildi
Kahramanmaraş'ta meslekte 50 yılını dolduran berberlere plaket verildi
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi, ‘Tokat’ın Yeri Türkiye Haritasıdır’
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi, ‘Tokat’ın Yeri Türkiye Haritasıdır’
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC) Muharrem Sarıkaya'ya tepki!
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC) Muharrem Sarıkaya'ya tepki!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber