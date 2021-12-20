Kahramanmaraş’ta son dakika tatil haberi!

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Suluyayla Şehit Fatih Demir İlk ve Ortaokulu, Tekir Çok Programlı Anadolu Lisesi, Tekir İlk ve Ortaokulu, Tekir Kısık İlkokulu, Ömer Selver Doğan İlk ve Ortoakulu, Çukurhisar İlk ve Ortaokulu, Hacıveliler Yeşilgöz Ortaokulu, Kumarlı İlk ve Ortoakulu, Döngel Muhsin Yazıcıoğlu İlk ve Ortaokulu, Beşoluk İlkokulu, Çağlayan Çataloluk İlk ve Ortaokulu, Çevrepınar İlk ve Ortaokulu, Şahinkayası İlkokulu ve Şahinkayası Ortaokullarında eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.



Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, kar ve tipiden dolayı kapanan 22 okulda öğrencilerin evlerinde uzaktan eğitime devam ettiklerini söyledi.



İlçe Kaymakamlığından yapılan bilgilendirmede, kar, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.