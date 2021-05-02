Kahramanmaraş’ta Suriyeli çalıştıran firmaya 1250 lira destek

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) kapsamında toplam 7 bin 500 çalışana 6 ay süreyle destek verilmesi hedefleniyor.

Almanya Federal Hükümeti tarafından finanse edilen, Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yürütülen KİGEP için başvurular yeniden açıldı.

Projeye Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde kayıtlı işverenler başvurabilecek.

İşverenler istihdam edeceği Suriyeli işçi ve yanında halen çalışmakta olan ya da işe alacağı Tük vatandaşları için destek ödemesi alabilecek.

Her işveren en fazla 5 Suriyeli ve 5 Türk vatandaşı için teşvikten yararlanabilecek.

PRİMLERİNİ ÖDENMESİ ŞARTI

3 bin 750 Suriyeli ve 3 bin 750 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 7 bin 500 çalışan için 6 ay süreyle aylık 1250 TL tutarında destek ödemesi yapılacak.

Ayrıca 3 bin 750 Suriyeli çalışanın, çalışma izni masrafı olan 503 TL bir defaya mahsus olmak üzere programdan karşılanacak.

Çalışan başına verilecek 1250 TL’lik destek ödemesi de, devlet tarafından sağlanan diğer istihdam teşviklerine ilave olarak verilecek.

Destekten yararlanmak isteyen işverenlerin istihdam ettiği kişileri kesintisiz çalıştırması, sosyal güvenlik primlerini ödemesi ve SGK’ya borcunun olmaması gerekiyor.

Destek için başvurular SGK’nın internet adresinden yapılabilecek.

Programın amacı kayıtlı çalışmayı ve işverenlerin sosyal güvenlikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini teşvik etmek olarak belirlenmiş durumda.

Ayrıca Suriye’den Türkiye’ye gelmek zorunda kalan geçici koruma altındaki Suriyeliler ile Türk vatandaşlarının işgücü piyasalarına erişimlerinin kolaylaştırılması, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi de hedefleniyor.