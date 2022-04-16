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Kahramanmaraş’ta sürücülere alternatif güzergah uyarısı!

Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilen altyapı çalışmaları dolayısıyla Alparslan Türkeş Bulvarı ile İsmet Karaokur Bulvarı’nın kesişim noktasında bulunan kavşaktan itibaren Alparslan Türkeş Bulvarı istikametindeki yaklaşık 1 kilometrelik kısmın 2 Mayıs Pazartesi gününe kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu. Sürücülerden alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

Kahramanmaraş’ta sürücülere alternatif güzergah uyarısı!

Kahramanmaraş’ta sürücülere alternatif güzergah uyarısı!

Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilen altyapı çalışmaları dolayısıyla Alparslan Türkeş Bulvarı ile İsmet Karaokur Bulvarı’nın kesişim noktasında bulunan kavşaktan itibaren Alparslan Türkeş Bulvarı istikametindeki yaklaşık 1 kilometrelik kısmın 2 Mayıs Pazartesi gününe kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu. Sürücülerden alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

16 Nisan 2022 Cumartesi 10:33
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Alparslan Türkeş Bulvarı’nda bir dizi altyapı çalışması gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda alınan UKOME kararları doğrultusunda Alparslan Türkeş Bulvarı ile İsmet Karaokur Bulvarı’nın kesişim noktasında bulunan kavşaktan itibaren Alparslan Türkeş Bulvarı istikametindeki yaklaşık 1 kilometrelik kısmın 2 Mayıs Pazartesi gününe kadar trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesindeki ekipler tarafından Alparslan Türkeş Bulvarı’nda bir dizi altyapı çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında trafikte meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına vatandaşlarımızın ulaşımda alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraş’ta Sürücülere Alternatif Güzergah Uyarısı!
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