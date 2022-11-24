Kahramanmaraş’ta sürücülere yol uyarısı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, alınan UKOME kararı doğrultusunda Orman Bölge Müdürlüğü Kavşağı’ndan başlayıp Ağcalı Kavşağı’na kadar uzanan Avukat Mehmet Ali Kısakürek Caddesi’nin gidiş ve geliş yönlerinin sol şeridinin 7 Aralık Çarşamba gününe kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi’nde gerçekleştirilen refüj ve bordür çalışmaları dolayısıyla Orman Bölge Müdürlüğü Kavşağı’ndan başlayıp Ağcalı Kavşağı’na kadar uzanan arterin gidiş ve geliş yönlerinin sol şeridi 7 Aralık tarihine kadar trafiğe kapalı olacaktır.

Bölgede herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi, ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.